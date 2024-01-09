Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской Ниигате
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло рядом с островом Садо в японской префектуре Ниигата.
Об этом сообщает Kyodo.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.
Как отмечается, угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.
Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава возросло до 202.