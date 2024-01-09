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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской Ниигате

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло рядом с островом Садо в японской префектуре Ниигата.

Об этом сообщает Kyodo.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

Как отмечается, угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 168

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава возросло до 202.

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