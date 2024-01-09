Землетрясение магнитудой 6,0 произошло рядом с островом Садо в японской префектуре Ниигата.

Об этом сообщает Kyodo.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

Как отмечается, угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.