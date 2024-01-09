Россиянин убил и расчленил в новогоднюю ночь знакомую

"По предварительным данным, 1 января во время совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры поссорился со своей новой знакомой, избил и задушил ее, а затем лег спать. Проснувшись, понял, что его жертва мертва, и вынес тело на балкон. Несколько дней злоумышленник выпивал, с 4 по 6 января работал в Москве. Вернувшись, расчленил тело женщины и выбросил фрагменты в мусорные контейнеры", - рассказали в управлении СК по Смоленской области.