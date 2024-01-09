Российского блогера задержали за хайп и глумление над солдатами ВС РФ

Полиция Екатеринбурга задержала стримера Артема Оморьяна, который глумился над российскими бойцами, находящимися в зоне специальной военной операции, сообщает Tagilcity.ru. По его информации, мужчина сейчас в полиции и ожидает заседания суда.

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Как передает портал, задержанный рассказал в личном блоге в социальных сетях, что срезал нашивки с мертвых военных ВС РФ, будучи на стороне украинской армии. Отмечается, что блогера нашли общественники «Русской общины ZoV», которые обезвредили его и вызвали правоохранителей.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бойца СВО в Ульяновске. Такое распоряжение поступило после появления в СМИ сообщений, что полиция не предприняла никаких действий по данному инциденту. По информации Telegram-каналов, нападение на военного совершила семейная пара, у пострадавшего зафиксировали перелом позвоночника.