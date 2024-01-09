Всемирно известного проповедника уличили в пытках и изнасилованиях

Всемирно известный нигерийский проповедник Ти Би Джошуа, который скончался в 2021 году, в течение почти 20 лет совершал жестокие преступления, сообщает BBC. По информации агентства, журналисты нашли свидетельства широкомасштабного насилия и пыток, в которых был замешан основатель одной из крупнейших христианских евангелических церквей. В 2021 году Ти Би Джошуа назвали одним из самых влиятельных пасторов в истории Африки.

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Журналисты агентства в течение двух лет проводили расследование, в ходе которого им удалось собрать десятки свидетельств совершенных Джошуа преступлений, в том числе жестокого обращения с детьми, заковывания людей в кандалы и избиения их кнутом. Об изнасилованиях и принудительных абортах в секретном комплексе в Лагосе заявили десятки бывших прихожан «Синагоги Церкви Всех Народов».

По данным BBC, многие женщины подвергались сексуальному насилию со стороны Джошуа, в том числе в пределах «Синагоги Церкви Всех Народов». Некоторые прихожане также сообщили, что Джошуа подделывал свои исцеления, которые транслировались по всему миру.

Мы все думали, что находимся в раю, но оказались в аду, а в аду происходят ужасные вещи, — рассказала одна из прихожанок, которая провела среди «учениц» Джошуа 12 лет.

Она заявила, что два года жила в одиночной камере и несколько раз пыталась с собой покончить. Женщина сравнила свой опыт с нахождением в секте.