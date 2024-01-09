Столичные полицейские разоблачили сеть мошеннических сервисных центров

Сотрудники полиции задержали двух жителей столицы, организовавших сеть сервисных центров с целью обмана клиентов. Об этом во вторник, 9 января, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сервисные центры работали по предоплате. После получения денег злоумышленники не ремонтировали технику, возвращая ее владельцам в первоначальном виде. Обманутые клиенты обращались в полицию.

В данный момент задокументировано более 200 эпизодов преступной деятельности. В ходе обысков у фигурантов изъяли списки клиентов, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие ценность для следствия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». На время следствия один из фигурантов заключен в СИЗО, а второго отпустили под подписку о невыезде.