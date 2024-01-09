После угроз мигранта свернуть шею шестилетней россиянке возбудили дело

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после угроз уроженца Киргизии свернуть шею шестилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Сейчас правоохранители смотрят записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев произошедшего. О какой именно статье идет речь, пока не уточняется.