В Японии нашли тела еще 22 погибших при землетрясении, число жертв выросло до 202
Во вторник в Японии обнаружено сразу 22 погибших в результате серии мощных землетрясений. Таким образом число жертв возросло до 202.
Эти цифры назвали власти префектуры Исикава, где в районе полуострова Ното на побережье Японского моря и произошли толчки.
С каждым днем число погибших растет. Так, сутки назад называлась цифра в 100 погибших. Но и сегодняшнее количество не окончательное, поскольку еще 102 человека числятся в списке пропавших без вести.
Всего же число пострадавших достигает 565 человек, а в эвакуационных пунктах, специально созданных, чтобы приютить людей, потерявших жилье, находится около 28 тысяч жителей. При этом число разрушенных домов в префектуре Исикава достигло 1370-ти, из них сгоревших в пожарах, возникших после ударов стихии, - насчитывается более 300.
Сообщается, что только в наступившем году в Японии произошло более 1 200 землетрясений, что превышает число подземных толчков в стране за последние три с половиной года. Нынешнее же землетрясение, сообщают японские сейсмологи, имело магнитуду 7,6 балов и стало самым мощным для этого региона аж с 1885 года. Именно с этого времени ведется статистика.