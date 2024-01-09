В Японии нашли тела еще 22 погибших при землетрясении, число жертв выросло до 202

Во вторник в Японии обнаружено сразу 22 погибших в результате серии мощных землетрясений. Таким образом число жертв возросло до 202.

Эти цифры назвали власти префектуры Исикава, где в районе полуострова Ното на побережье Японского моря и произошли толчки.

С каждым днем число погибших растет. Так, сутки назад называлась цифра в 100 погибших. Но и сегодняшнее количество не окончательное, поскольку еще 102 человека числятся в списке пропавших без вести.

Всего же число пострадавших достигает 565 человек, а в эвакуационных пунктах, специально созданных, чтобы приютить людей, потерявших жилье, находится около 28 тысяч жителей. При этом число разрушенных домов в префектуре Исикава достигло 1370-ти, из них сгоревших в пожарах, возникших после ударов стихии, - насчитывается более 300.