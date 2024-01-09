Родители пропавшей 13 лет назад пятилетней россиянки заявили о ее похищении

Пермские следователи возобновили поиски пятилетней Кати Четиной, пропавшей в 2010 году во время отдыха с родителями на берегу реки Сылва у подножия скалы Ермак. Об этом сообщает РИА Новости .

Родители считают, что дочь похитили. Они несколько месяцев исследовали территорию, проверяя версию о несчастном случае, однако девочку не нашли. В 2022 году с отцом Кати связался неизвестный и заявил, что девочка находится у него. Он прислал видео с подростком и потребовал семь тысяч долларов. Отец пропавшей сделал скрин и передал следователям.