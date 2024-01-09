В Нижнем Новгороде женщина отдала мошенникам почти 8 млн рублей

В Нижнем Новгороде 36-летняя женщина отдала мошенникам около восьми миллионов рублей после звонка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились россиянке правоохранителями и убедили ее в том, что злоумышленники хотят украсть ее накопления. Впоследствии якобы сотрудник банка подтвердил попытку кражи.

Женщина доверилась неизвестным и оформила четыре кредита в разных банках, после чего перевела эти деньги вместе с накоплениями на предоставленные мошенниками банковские счета. Всего россиянка отдала аферистам 7,9 миллиона рублей.