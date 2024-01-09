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СМИ: В Москве мужчина напал на шестилетнюю девочку с угрозой «свернуть шею»

В столичном магазине мужчина напал на шестилетнюю девочку и угрожал «свернуть шею». Об этом во вторник, 9 января, сообщил Telegram-канал «Baza».

В Москве мигрант угрожал свернуть шею шестилетней девочке
© Вечерняя Москва

Днем 6 января девочка вместе с родителями отправилась за покупками. Около 17 часов они зашли в продуктовый магазин. В торговом зале к ребенку подошел незнакомый мужчина и со словами «я тебе шею сверну» крепко схватил ее за горло.

Отец девочки вовремя среагировал: оттолкнул напавшего и повалил его на пол. Охранники задержали мужчину, им оказался 43-летний из Киргизии, прибывший в столицу за пару дней до инцидента.

Уточняется, что мужчина был в невменяемом состоянии, в связи с этим ему вызвали психиатрическую помощь. Ребенка с травмой головы доставили в больницу, однако быстро отпустили домой, пишет Telegram-канал.

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Другой инцидент с ребенком произошел 29 декабря. В Нижнем Тагиле дети напали на улице на сверстников — сначала ударили мальчика, а потом ногами избили 11-летнюю девочку. Ее с различными травмами доставили в больницу.

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