В многоэтажке в Казани взорвался газ

В пятиэтажном доме в Казани прогремел взрыв. На улице Максимова в Авиастроительном районе взорвался газ, сообщило управление МЧС по республике в Telegram-канале.

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После взрыва газа произошел пожар на кухне двухкомнатной квартиры, которая находится на пятом этаже. Его ликвидировали до приезда экстренных служб.

«В результате хлопка газовоздушной смеси повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, стеклопакет пластикового окна в помещении кухни. Несущие стены и межкомнатные перегородки не повреждены», — доложили в МЧС, уточнив, что в результате ЧП никто не пострадал.

Причиной взрыва в министерстве назвали нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Для ликвидации последствия происшествия в городе привлекались 19 человек и 5 единиц техники.