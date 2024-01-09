Японский полуостров увеличился почти на 4,5 км после землетрясения

Площадь полуострова Ното, являющегося частью главного японского острова Хонсю, выросла на 4,4 километра в результате землетрясения, заявили специалисты Института сейсмологии при Токийском университете и Японского географического общества. По их данным, которые приводит ТАСС, площадь полуострова увеличилась вследствие подъема морского дна. В отдельных районах Ното береговая линия продвинулась примерно на 250 метров в северном направлении.

Землетрясение на острове Хонсю было зафиксировано 1 января. По словам жителей Ното, подъем морского дна произошел практически одновременно с подземными толчками. Позднее специалисты провели замеры на месте и изучили снимки с космических спутников, чтобы подтвердить информацию об увеличении площади полуострова. Отмечается, что землетрясение также создало на полуострове естественные волнорезы, которые помогут снизить разрушительный эффект от цунами.