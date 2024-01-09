Пьяный подросток сжег заживо бездомного на Сахалине

В городе Долинск Сахалинской области 16-летний подросток, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, поджег бездомного 46-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.

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Инцидент произошел в ночь на 7 января. В помещении коридора общежития возник бытовой конфликт между пьяным подростком и мужчиной без определенного места жительства. Обвиняемый с помощью зажигалки поджег полиэтиленовую упаковку, а затем поднес ее к телу бездомного, который спал в коридоре.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия от множественных термических ожогов и обугливания всей поверхности тела и головы. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», сообщили на странице СУ СК РФ по Сахалинской области во «ВКонтакте».

Другое преступление произошло в Москве в начале июня 2023 года. Подросток получил 99 процентов ожогов тела из-за пранка друга. Позже столичная прокуратура опубликовала кадры с места происшествия.