На место происшествия у Белого дома прибыла полиция

В Вашингтоне сотрудники полиции работают на месте происшествия, где автомобиль врезался в ограждение Белого дома, сообщает РИА Новости.

В настоящее время правоохранители закрыли проход для пешеходов по ближайшей к месту стороне улицы. Также был закрыт проезд для машин, однако позже он был снят.

У КПП стоит машина, вероятно, врезавшаяся в ворота. Речь идет о внедорожнике серого цвета, у которого открыты все двери. Полицейские с фонариками обследуют транспортное средство.