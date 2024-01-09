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На место происшествия у Белого дома прибыла полиция

В Вашингтоне сотрудники полиции работают на месте происшествия, где автомобиль врезался в ограждение Белого дома, сообщает РИА Новости.

На место происшествия у Белого дома прибыла полиция
© РИА Новости

В настоящее время правоохранители закрыли проход для пешеходов по ближайшей к месту стороне улицы. Также был закрыт проезд для машин, однако позже он был снят.

У КПП стоит машина, вероятно, врезавшаяся в ворота. Речь идет о внедорожнике серого цвета, у которого открыты все двери. Полицейские с фонариками обследуют транспортное средство.

Ранее в секретной службе заявили, что автомобиль врезался в ограждение Белого дома, а водитель был арестован.

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