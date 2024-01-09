Раскрыты подробности задержания подозреваемых в поджоге квартиры журналиста

Двое подозреваемых в поджоге двери квартиры ведущего «Радио Sputnik» Трофима Татаренкова в Петербурге сами явились в полицию с повинной. Такие подробности раскрыл РЕН ТВ.

Силовикам они рассказали, что устроили поджог по указанию куратора из Telegram и получили за выполненную работу одну тысячу долларов, которую должны были разделить на троих. Все задержанные признали свою вину, один из них выразил готовность возместить ущерб потерпевшему в полном объеме.