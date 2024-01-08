При обстреле Белгорода пострадали три человека

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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У одной женщины и двух мужчин осколочные ранения спины, груди и конечностей. Сейчас бригады скорой помощи везут пострадавших в больницу.