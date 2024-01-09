Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Трое пострадавших во время обстрела Белгорода, который произвели Вооруженные силы Украины 8 января, находятся в реанимации после операций. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

По словам губернатора, с утра будет проведен подомовой обход в тех микрорайонах, куда упали осколки от сбитых воздушных целей.

"Постараемся максимально быстро зафиксировать разрушения и начать их восстановление", - добавил Гладков.