В России из-за аварии с газом рухнула стена жилого дома

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Днем в понедельник, 8 января, в нижегородской Выксе разрушилась стена одноэтажного жилого дома. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Ведомство получило сообщение о хлопке в 15:40 по мск, предварительная причина происшествия — неисправность газового оборудования. Из-за аварии рухнула часть стены деревянного дома и часть оконного проема без последующего горения.

На момент происшествия в одной из пяти квартир дома находился один человек. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС. Дом отключили от газоснабжения. Сейчас региональное управление МЧС обсуждает вопрос допуска жильцов в квартиры.