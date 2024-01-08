В Мурманской области два человека погибли в результате схода лавины

"В Кировске проводится проверка по факту гибели двух мужчин в результате схода лавины. Следственным отделом по Апатитам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 8 января 2024 года в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины тел двух мужчин", - отмечается в сообщении.