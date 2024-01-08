В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья на востоке страны в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), землетрясение зафиксировано в районе города Пютюрге в 16.19 мск, передает РИА «Новости». Очаг подземных толчков залегал на глубине 9,6 км.