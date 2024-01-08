В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на востоке Турции
В турецкой провинции Малатья на востоке страны в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), землетрясение зафиксировано в районе города Пютюрге в 16.19 мск, передает РИА «Новости». Очаг подземных толчков залегал на глубине 9,6 км.
В феврале в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции погибло более 4,5 тыс. человек.