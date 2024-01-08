В Москве под окнами дома нашли мертвыми полицейского и его бывшую жену

Сотрудник полиции и его бывшая жена найдены мертвыми под окнами многоэтажного жилого дома на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Во Внуково под окнами многоэтажного жилого дома на улице Рассказовской найдены мертвыми мужчина и женщина, с повреждениями, характерными при падении с высоты. Установлено, что погибший - инспектор ДПС", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно, речь идет о бывшей жене полицейского. Обстоятельства их смерти устанавливаются, в том числе рассматривается версия убийства", - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообшили ТАСС, что инцидент произошел 7 января, погибший мужчина являлся сотрудником ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО, который находился в отпуске. "По данному факту сотрудниками отдела собственной безопасности и инспекции по личному составу окружного подразделения проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.