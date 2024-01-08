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В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман

Пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман обрушился в Лидском районе Белоруссии. Как сообщает пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале, травмы получили два человека.

Инцидент произошел сегодня, 8 января, в 10:23 мск неподалеку от деревни Тосино. В момент падения плиты рабочие занимались демонтажем конструкции. Также в воду вместе с мостом рухнул экскаватор с машинистом внутри.

Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Рабочих транспортировали с помощью лестницы, а вызволением водителя экскаватора занималась группа спасения на воде. Причины происшествия пока неизвестны. Обстоятельства выясняются.

Напомним, что в конце декабря в деревне Судалица в Карелии обрушился подвесной пешеходный мост, который открыли полгода назад. Всего на постройку конструкции власти потратили 8,2 млн рублей. Подрядчик должен провести ремонтные работы по гарантии.

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