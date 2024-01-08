Бабушка обвинила дочь в истязании своего шестилетнего внука

Следователи проверяют информацию об истязании шестилетнего ребенка матерью в Красноуральске Свердловской области, сообщила пресс-служба СК РФ по региону. В ведомстве уточнили, что сообщение об избиении мальчика поступило от его бабушки.

Бабушка мальчика обратилась в СМИ, сообщив о своих опасениях за жизнь и здоровье внука. Ребенок рассказал ей, что родители, которые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, его периодически бьют. Заявления бабушки в органы опеки и попечительства оставлены без должной реакции, — сказали в СК.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и итогах проверки по данному факту. В настоящий момент следователи выясняют, есть ли в действиях родителей ребенка состав преступления по ст. 117 УК РФ (истязание).

Ранее жительницу города Кунгур в Пермском крае заподозрили в систематическом избиении годовалого сына. По данным следствия, она наносила побои ребенку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.