Подозреваемого в тяжких преступлениях россиянина задержали в Киргизии

Сотрудники милиции Киргизии задержали гражданина России, объявленного в международный розыск, сообщила пресс-служба МВД республики. По информации ведомства, он подозревается в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе изнасиловании, а также в подделке документов. Россиянин был объявлен в розыск управлением МВД по Алтайскому краю.

В Бишкеке сотрудниками МВД задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в межгосударственном розыске за различные преступления, в том числе за тяжкие. Правоохранительные органы России инкриминируют ему кражу, изнасилование, подделку документов, — говорится в сообщении МВД.

Задержать подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Его засняли устройства, оснащенные системой распознавания лиц.