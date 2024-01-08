Кошка погибла при пожаре в Москве

Ночью в Москве вспыхнул дом, который предназначался для профессоров Тимирязевской Академии. Люди эвакуированы, однако не удалось спасти пушистого питомца.

Сегодня ночью, 8 января, стало известно о крупном пожаре, вспыхнувшем в Красностуденческом проезде в Москве. Загорелось здание 1936 года постройки. Квартира в доме, предназначавшемся для профессоров Тимирязевской Академии, начала полыхать сразу с двух сторон.

По словам очевидцев, комнаты в строении сильно захламлены, из-за чего огонь распространялся с огромной скоростью.

Спасателям удалось оперативно эвакуировать людей и оказать им помощь в установленных во дворе палатках.