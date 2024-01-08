В Киеве произошел масштабный прорыв канализации в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на местных жителей, передает РИА Новости.

Как говорится в публикации, нечистоты заполонили бульвар Жюля Верна, автомобили буквально утопают в испражнениях. В местных пабликах люди сообщили, что прорыв был ликвидирован спустя несколько часов после полуночи, однако местные коммунальные службы все еще пытаются привести бульвар в порядок и расчищают улицу.

Дело усложняет тот факт, что прорыв случился в десятиградусный мороз. При этом мэрия города и «Киевводоканал» до сих пор не прокомментировали ситуацию, пишет «Зеркало недели».

В декабре в Киеве появились сведения о том, что закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро «Голосеевская» затапливает водой. Об этом сообщало местное агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«В Киеве затапливает станцию метро "Голосеевская"», — указано в источнике.