В Росавиации прокомментировали инцидент с Boeing 737 MAX 9 в США

В парках отечественных компаний нет авиалайнеров Boeing 737 MAX 9, рассказал представитель Росавиации. Об этом пишет РИА «Новости».

© Youtube

Накануне власти США распорядились приостановить эксплуатацию 171 самолета Boeing 737 MAX 9 для проведения проверок после недавнего авиаинцидента с лайнером этого типа.

Журналисты попросили сотрудников ведомства прокомментировать это решение и рассказать о ситуации с MAX 9 в России.

«В парке российских авиакомпаний нет самолётов Boeing 737 MAX 9», — подчеркнули в Росавиации.