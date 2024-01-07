В Росавиации прокомментировали инцидент с Boeing 737 MAX 9 в США
В парках отечественных компаний нет авиалайнеров Boeing 737 MAX 9, рассказал представитель Росавиации. Об этом пишет РИА «Новости».
Накануне власти США распорядились приостановить эксплуатацию 171 самолета Boeing 737 MAX 9 для проведения проверок после недавнего авиаинцидента с лайнером этого типа.
Журналисты попросили сотрудников ведомства прокомментировать это решение и рассказать о ситуации с MAX 9 в России.
«В парке российских авиакомпаний нет самолётов Boeing 737 MAX 9», — подчеркнули в Росавиации.
Ранее сообщалось, что NTSB обратился к жителям страны с просьбой помочь в поисках детали от самолета MAX 9, принадлежащего перевозчику Alaska Airlines, утраченной во время взлета.
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