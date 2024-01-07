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В Чите загорелась крыша пятиэтажки

В Чите в жилом доме произошел сильный пожар — огонь охватил крышу пятиэтажки. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, пишет пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале.

В Чите загорелась крыша пятиэтажки
© кадр видео

В ведомстве отметили, что к тушению огня были привлечены 37 специалистов и 11 единиц специальной техники. Из горящего дома были эвакуированы 10 жильцов, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Данных о пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что из горящей гостиницы на улице Симоновский Вал в центре Москвы спасатели эвакуировали 360 человек.

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