На севере Франции закроют учебные заведения из-за наводнений

Об этом говорится на сайте префектуры.

«16 школьных учреждений, пострадавших от наводнений... не смогут принять учеников в удовлетворительных условиях в понедельник, 8 января», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось о туристке из Великобритании, которая пропала в море после шторма, обрушившегося на Таиланд.