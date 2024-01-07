У аэропорта на юге Сирии произошел взрыв

Взрыв произошел в районе аэропорта Корниш города Деръа на юго-западе Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные данные.

По данным источника в полиции, взрыв произошел после того, как неизвестные подложили взрывное устройство в районе аэропорта. Сообщается о нескольких пострадавших.

До этого стало известно, что иракские вооруженные группировки атаковали базу США в районе газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.