Израильские силовики пресекли попытку атаки близ Иерусалима

Палестинский ребенок погиб вследствие огнестрельного ранения, когда израильские силовики предотвращали попытку атаки с использованием автомобиля на подъезде к Иерусалиму. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan .

По ее информации, инцидент произошел на контрольно-пропускном посту возле еврейского поселения Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, расположенного недалеко от Иерусалима. Два человека пострадали в результате наезда автомобиля, они получили легкие травмы.

Полиция рассматривает случившееся как теракт, водитель был нейтрализован сотрудниками пограничной службы. При этом, как сообщает Kan, одновременно там была ранена трехлетняя палестинская девочка, смерть которой констатировали прибывшие на место происшествия медики из службы скорой помощи. В настоящий момент выясняется, была ли она убита одним из выстрелов, находилась ли в машине, сбившей пострадавших, или просто оказалась поблизости, отмечает Kan.