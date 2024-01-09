Названа причина привлечения владельцев «Мутабора» к ответственности

Требования Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности владельцев клуба «Мутабор» связаны с присутствием на скандальной вечеринке больного инфекционным заболеванием. Об этом во вторник, 9 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, причиной стало нарушение владельцев клуба санитарно-эпидемиологических требований к организации питания граждан в специально оборудованных местах. Минимальное наказание, которое грозит владельцам развлекательного заведения штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Максимальное — приостановка деятельности на срок до 90 суток.

8 января сообщалось, что предприниматель Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где прошла скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе.