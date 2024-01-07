Следователи ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана, опубликовавшего в интернете видеоролики, унижающие людей по национальному признаку. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СК пояснили, что уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В декабре прошлого года, уточнили в ведомстве, «уроженец Таджикистана на почве неприязненных отношений к группе лиц снял и впоследствии разместил в сети Интернет видеоролик, содержащий признаки унижения девушек славянской внешности».

Полиция задержала блогера, проводит с его участием следственные действия. Кроме того, специалисты проверяют другие материалы, снятые фигурантом.