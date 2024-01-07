В Подмосковье пропал один из старейших рэперов России

После 30 декабря пропал один из старейших рэперов России Сергей Булавинцев (Sir-J). В тот день сгорел его дом за городом. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Булавинцев пропал 30 декабря после пожара в его загородном доме в Расторгуево. После пожара Сергей сел в электричку в сторону Подмосковья, дальше его след теряется», — сообщает Baza.

На данный момент его поисками занимается отряд «Лиза Алерт». Однако даже сейчас местонахождение рэпера не установлено.