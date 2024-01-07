Журналист Al-Jazeera и стрингер AFP погибли в результате удара Израиля в Газе

В воскресенье утром в результате авиаудара Израиля на юге сектора Газа были убиты два журналиста. Хамза Ваэль Даду, журналист Al-Jazeera, и Мустафа Турия, видео-стрингер AFP, были убиты во время поездки в машине, подтвердили AFP министерство здравоохранения и медики палестинского анклава.

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По сообщениям, автомобиль попал под аваиудар в районе между Рафиахом и западным Хан-Юнисом. Отец Хамзы Ваэля Дадуха, Ваэль ад-Дахду, является главой бюро Al-Jazeera в Газе и также недавно был ранен в результате израильского авиаудара. Его жена и двое детей были убиты в результате отдельного израильского удара в первые недели войны. Как сообщает Al-Jazeera, Хамза и его коллеги проводили съемки, документируя уровень разрушений, вызванных ночным воздушным ударом по жилому району возле дороги, соединяющей Хан-Юнис с Рафиахом.

"Израиль стремится запугать журналистов в неудачной попытке скрыть правду и предотвратить освещение событий в СМИ", - заявили в пресс-службе администрации сектора Газа, контролируемого ХАМАСом.

По данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета по защите журналистов, с 7 октября, когда началась война, по 31 декабря в секторе Газа было убито по меньшей мере 77 журналистов и работников СМИ.