Пассажиры поезда всю ночь ехали в вагоне без отопления в -30

Пассажиры поезда Самара — Санкт-Петербург в ночь на 7 января находились в сидячем вагоне без отопления в тридцатиградусный мороз, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, сотрудники РЖД не предоставили клиентам ни одеяла, ни горячий чай, пассажирам приходилось согреваться в верхней одежде, но от холода это не спасало.

Как пишет канал, поезд № 047М отправился из Самары вечером 6 января. Все это время пассажирам вагона № 15 приходилось согреваться в пуховиках, одеяла и чай им не выдали. Начальник вагона, как сообщает канал, признал проблему после жалоб россиян, но не предложил никаких решений.

Как я поняла, это именно специфика вагона. Он что-то вроде ручного, а не как сейчас, где электронно обеспечивается отопление. Не понятно, почему они в 30 запускают вагон, где могут быть такие проблемы. В дороге связи не было. К утру я позвонила на горячую линию РЖД. Там просто прослушали меня и ничего не ответили. Можете связь оборвалась, может они тоже в шоке, — рассказала одна из пассажирок.