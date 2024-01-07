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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло неподалёку от Алма-Аты

Неподалёку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из сообщения сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана.

Землетрясение произошло неподалеку от Алма-Аты
© depositphotos.com

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км в 55 км к востоку от Алма-Аты.

Сейсмологи отметили, что землетрясение в городе ощущалось интенсивностью порядка 2 баллов.

Министерство обороны Японии ранее увеличило число сотрудников сил самообороны в пострадавших от землетрясения районах до 5,4 тыс.

Число жертв возросло до 126.

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