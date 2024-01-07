Землетрясение произошло неподалеку от Алма-Аты

Неподалёку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из сообщения сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км в 55 км к востоку от Алма-Аты.