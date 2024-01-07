Землетрясение произошло неподалеку от Алма-Аты

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло неподалёку от Алма-Аты
Неподалёку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из сообщения сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана.
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км в 55 км к востоку от Алма-Аты.
Сейсмологи отметили, что землетрясение в городе ощущалось интенсивностью порядка 2 баллов.
Министерство обороны Японии ранее увеличило число сотрудников сил самообороны в пострадавших от землетрясения районах до 5,4 тыс.
Число жертв возросло до 126.