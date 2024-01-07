СМИ: в Москве загорелась гостиница Holiday Tagansky

Появились сообщения о пожаре в одном из номеров московской гостиницы Holiday Taganskyна. ЧП произошло на третьем этаже здания.

«Людей эвакуируют, о пострадавших не сообщалось. Что стало причиной, пока неизвестно. По нашим данным, спасатели запросили дополнительные машины для тушения», - пишет Телеграм-канал Mash.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о пожаре в подмосковной деревне Серково, где вспыхнул склад с картоном. Известно, что пламя успело разойтись по площади в 1600 квадратных метров.