В Лондоне произошли стычки с полицией на пропалестинских митингах
В Лондоне на пропалестинских митингах произошли стычки между полицией и протестующими.
«Произошло несколько стычек после того, как сотрудники полиции, по всей видимости, начали двигаться в сторону лидера протеста, врача национальной службы здравоохранения, которая произнесла речь по громкоговорителю», — сообщает газета Telegraph.
Ранее сотни жителей Лос-Анджелеса вышли на пропалестинскую акцию протеста.
9 декабря полиция Лондона заявила, что провела 13 задержаний во время демонстрации в поддержку Палестины.