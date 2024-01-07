$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Лондоне произошли стычки с полицией на пропалестинских митингах

В Лондоне на пропалестинских митингах произошли стычки между полицией и протестующими.

В Лондоне произошли стычки с полицией на пропалестинских митингах
© ТАСС

«Произошло несколько стычек после того, как сотрудники полиции, по всей видимости, начали двигаться в сторону лидера протеста, врача национальной службы здравоохранения, которая произнесла речь по громкоговорителю», — сообщает газета Telegraph.

Ранее сотни жителей Лос-Анджелеса вышли на пропалестинскую акцию протеста.

9 декабря полиция Лондона заявила, что провела 13 задержаний во время демонстрации в поддержку Палестины.

Происшествия