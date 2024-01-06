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Shot: москвич получил ожоги лица, пытаясь пожарить шашлык во дворе жилого дома

Житель российской столицы получил серьезные ожоги лица, когда пытался пожарить шашлык во дворе одного из жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Москве мужчина получил ожоги лица при попытке пожарить шашлык
© Газета.Ru

В материале отмечается, что инцидент произошел в московском районе Марьина Роща. Мужчина вместе с друзьями решил не ехать на дачу в новогодние каникулы и остаться праздновать в городе.

При этом в один из дней они вынесли мангал во двор жилого дома, расположенного по Складочной улице. Товарищи хотели приготовить шашлык, однако реализовать соответствующий план им так и не удалось.

Как указано в публикации, при подготовке один из москвичей вылил в мангал жидкость для розжига и начал поджигать угли. Но в результате пламя вырвалось прямо в лицо 34-летнему мужчине, который получил серьезные ожоги.

«Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу», — говорится в материале.

Другие подробности о состоянии гражданина пока не уточняются. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, уточняется в публикации.

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