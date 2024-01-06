В Японии зафиксировали странное землетрясение

В центральной части Японии произошло землетрясение, данные о котором противоречат друг другу, магнитуда составила всего 4,4, но уровень сейсмической интенсивности по японской шкале составил 6, что говорит о сильных землетрясениях с магнитудой выше 6.

Очевидцы на местах сообщили, что сильных толчков от землетрясения не чувствовалось, есть вероятность, что противоречивость данных происходит из неисправности в оборудовании, передает ТАСС.

В скором времени национальное метеорологическое агентство Японии намерено провести экстренную пресс-конференцию, чтобы разъяснить ситуацию.