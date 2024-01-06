«Днем 9 августа к складам на Загорском оптико-механическом заводе приехала машина, наполненная порохом. Грузовик заехал в зону разгрузки и неожиданно заглох. Водитель вышел, начал разбираться, в чем дело и понял, что проблема в аккумуляторе. Тогда он попросил прикурить. В этот момент и раздался мощнейший взрыв», — говорится в публикации.