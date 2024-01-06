В Таиланде россиянин упал с 8 этажа кондоминиума Laguna Beach
Гражданин России упал с восьмиэтажного дома в Паттайе, спасти его не удалось. О происшествии сообщила в соцсети X газета Khaosod. /
«Россиянин упал с восьмого этажа кондоминиума Laguna Beach в Паттайе и погиб», — сказано в сообщении.
Личность погибшего устанавливается. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Минувшей осенью 22-летний гражданин России и его 20-летняя подруга, гражданка Таиланда, погибли, когда купались в море. С ними столкнулся частный катер, жертвы получили смертельные травмы.
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