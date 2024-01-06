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В Таиланде россиянин упал с 8 этажа кондоминиума Laguna Beach

Гражданин России упал с восьмиэтажного дома в Паттайе, спасти его не удалось. О происшествии сообщила в соцсети X газета Khaosod. /

В Таиланде россиянин упал с 8 этажа кондоминиума
© globallookpress.com

«Россиянин упал с восьмого этажа кондоминиума Laguna Beach в Паттайе и погиб», — сказано в сообщении.

Личность погибшего устанавливается. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Минувшей осенью 22-летний гражданин России и его 20-летняя подруга, гражданка Таиланда, погибли, когда купались в море. С ними столкнулся частный катер, жертвы получили смертельные травмы.

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