Работу котельной стабилизировали в Подмосковье

Специалисты стабилизировали работу подмосковной котельной КСПЗ. Об этом в субботу, 6 января, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

— Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов, — рассказал он.

В своем Telegram-канале Артамонов призвал местных жителей обратить внимание на работу радиаторов и внутридомовых коммуникаций. При обнаружении повреждения будут произведены их замена и ремонт.

Днем ранее часть Подольска осталась без отопления и подачи горячей воды из-за аварии, произошедшей на теплотрассе. По данным СМИ, часть районов несколько суток существовала в сложных условиях. Чтобы воспрепятствовать негативным последствиям, глава Подольска Григорий Артамонов распорядился создать второй пункт обогрева для жителей.