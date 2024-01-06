В проливе Дарданеллы у направлявшегося в Россию танкера сломался двигатель

У танкера Sundoro, следовавшего в порт Новороссийска под мальтийским флагом, вышел из строя двигатель, сообщила береговая охрана Турции в Twitter (Х). Поломка застала судно в проливе Дарданеллы.

У 185-метрового танкера Sundoro под флагом Мальты, следующего в порт Новороссийск (РФ), при прохождении пролива Дарданеллы в районе мыса Годжук вышел из строя двигатель, — уточнило ведомство.

Капитан танкера предупредил управление контроля навигации в проливе о произошедшем. К Sundoro отправили два буксира, которые помогли перенаправить танкер на якорную стоянку Шевкетие, где починят двигатель.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По данным ведомства, позднее мятежники атаковали беспилотниками два судна в южной части акватории, в ходе столкновения никто не пострадал. Испания на фоне участившихся атак хуситов изменила мнение по вопросу об участии Евросоюза в военной операции «Страж процветания».