В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления

В Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram.

Решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Артамонов подчеркнул, что аварийные бригады работали всю ночь. «Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах», — написал он.

Глава Подольска также уточнил, что запущенный накануне резервный котел работает в штатном режиме, а ремонт второго котла продолжается.

Ранее из московского Театра Луны на Малой Ордынке эвакуировали 360 человек из-за лопнувших труб отопления. Инцидент произошел во время спектаклей «Щелкунчик, Императорский русский балет» на большой сцене и «Антракта» на малой.