Подвергшуюся издевательствам в Вильнюсе украинку приняли за россиянку

В литовском автобусе в Вильнюсе украинка подверглась издевательствам со стороны местных жителей, так как была принята за россиянку. Об этом сообщает Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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На видео, распространившемся в соцсетях, мужчины отобрали у женщины телефон и отказывались возвращать. При этом они выкрикивали фразу: «Тут не Россия». Уточняется, что после попадания ролика с издевательствами в соцсети женщину начали высмеивать в украинских СМИ. Издевавшихся над ней мужчин задержала полиция.

Героиня видео оказалась родом из Кривого Рога, она переехала в Вильнюс в мае 2022 года из Запорожья. В настоящее время украинка имеет статус беженца.