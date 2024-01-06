Число жертв землетрясения в Японии достигло 100 человек.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные местных властей.

Кроме того, более 200 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что число жертв в результате крупных землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 91.