$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Число жертв землетрясения в Японии достигло 100 человек

Число жертв землетрясения в Японии достигло 100 человек.

Число жертв землетрясения в Японии достигло 100 человек
© РИА Новости

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные местных властей.

Кроме того, более 200 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что число жертв в результате крупных землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 91.

По данным Global Times, на АЭС «Касивадзаки-Карива» (префектура Ниигата) из-за землетрясения 1 января из охладительных бассейнов двух реакторов вылилась радиоактивная вода.

Лидер КНДР выразил соболезнования премьеру Японии в связи с землетрясениями

Происшествия