Число жертв землетрясения в Японии достигло 100 человек
Число жертв землетрясения в Японии достигло 100 человек.
Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные местных властей.
Кроме того, более 200 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее стало известно, что число жертв в результате крупных землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 91.
По данным Global Times, на АЭС «Касивадзаки-Карива» (префектура Ниигата) из-за землетрясения 1 января из охладительных бассейнов двух реакторов вылилась радиоактивная вода.