В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1
На территории Афганистана в пятницу, 5 января, зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился недалеко от города Кундуз с населением 161 тысяча человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине около 60 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
В Японии 1 января произошла серия землетрясений магнитудой до 7,6. Погибли 92 человека. В префектуре Исикава разрушено более 250 домов, отмечает «Радиоточка НСН».