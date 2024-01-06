В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1

На территории Афганистана в пятницу, 5 января, зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился недалеко от города Кундуз с населением 161 тысяча человек.

© НСН

Очаг землетрясения залегал на глубине около 60 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Местные власти пока не комментировали ситуацию.