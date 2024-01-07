Число жертв землетрясений в Японии достигло 128

Число жертв серии землетрясений, который продолжаются в Японии с 1 января, достигло 128. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные японскими региональными властями.

По последним данным, 560 человек пострадали в результате удара стихии. Число жертв землетрясения в Японии превысило 100 впервые с 2016 года, когда произошло разрушительное землетрясение в префектуре Кумамото на юго-западе страны, унесшее жизни 273 человек.

Экстренные службы по-прежнему не могут установить местонахождение 222 жителей. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там полностью или частично разрушено по крайней мере 1 370 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек. В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.